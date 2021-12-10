حالة الطقس اليوم الجمعة: ارتفاع درجات الحرارة والأجواء غائمة وباردة نسبيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 غائمة جزئيًا إلى باردة نسبيًا مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت دائرة الارصاد أن الأجواء هذه الليلة سيكون غائمة جزئيا وباردة، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت: يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل تكون حالة الطقس صافية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما يكون الجو يوم الاثنين المقبل صافيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.