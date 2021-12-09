سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 10/12/2021

واصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية، الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية "السوداء".

وتراوح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 24200 و 24250 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.