سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية في ليبيا اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.01 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.57 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

الإسترليني و6.087 دينار للبيع.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 205 دينارات ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 239 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 273دينارًا ليبيًا.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار ليبي.