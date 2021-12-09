أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 10-12-2021

انخفضت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، متأثرة بتراجع المعدن النفيس عالميا جراء صعود الدولار الأمريكي.

و تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر ليسجل نحو 7939.9 دينار (57.13 دولار)، مقابل 8005 دنانير (57.44 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، ليسجل نحو 5954.9 دينار (42.85 دولار)، مقابل 6004 دنانير (43.08 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4631.6 دينار (33.33 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3969.9 دينار (28.57 دولار).

و هوى سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليصل إلى 6947.4 دينار (49.99 دولار)، مقابل 7004 دنانير (50.26 دولار) بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، نحو 246.757 ألف دينار (1775.60 دولار)، مقابل 248.953 ألف دينار (1787 دولارا) أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) اليوم ليسجل نحو 55.579 ألف دينار (399.93 دولار)، مقابل 56.036 ألف دينار (402.12 دولار) أمس.