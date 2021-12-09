طالع أسعار الذهب في تونس اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

تراجع متوسط أسعار الذهب في تونس، اليوم الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالرغم من معاودة أسعار المعدن النفيس الصعود عالميا.

أسعار الذهب اليوم في تونس

وانخفض جرام الذهب عيار 24 ، إلى نحو 164.03 دينار (57.11 دولار).

كما هبط جرام الذهب عيار 21 في تونس (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 144.40 دينار (49.97 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، نحو 123.77 دينار (42.83 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، بلغ جرام الذهب عيار 14 في تونس، نحو 96.27 دينار (33.32 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وتراجع سعر أوقية "أونصة" الذهب في تونس، إلى نحو 5132 دينارًا (1776 دولارًا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في تونس خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 1155.2 دينارًا (399.97 دولار).