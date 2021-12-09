الأردن تشترط تلقي لقاح كورونا على الداخلين إلى أراضيها

تدخل بدءًا من يوم الأحد تعليمات جديدة للداخلين إلى الأردن من البلاد، تشمل عرض نتيجة سالبة لفحص كورونا أجريت 72 ساعة من السفر، بحسب ما نشرت سلطة المعابر الإسرائيلية، مساء الخميس.

كما سيطلب لاحقًا من الداخلين إجراء فحص آخر في الجانب الأردني، بمقابل مادّي.

وتفرض هذه التعليمات على الداخلين إلى الأردن من معابر ألنبي ونهر الأردن ويتسحاق رابين.

وتصنّف السلطات الإسرائيلية الأردن دولة برتقالية، يلزم العائدون منها إن كانوا حاصلين عن اللقاح أو متعافين من المرض في اليوم الثالث من الحجر المنزلي.

بينما يُجبر غير الحاصلين على اللقاح أو لم يمرضوا بفترة حجر منزلي كاملة.