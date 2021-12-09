حركة الجهاد الاسلامي ترحب بقرار وزير العمل اللبناني

رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" بالقرار الذي أصدره وزير العمل اللبناني السيد مصطفى بيرم، الذي استثنى فيه أهلنا في لبنان من المهن المحصورة باللبنانيين، والسماح لهم بمزاولتها وفق القوانين المرعية الإجراء، وترى فيه رفعاً لجزء من الغبن اللاحق بأهلنا في لبنان من التمتع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

و أكدت الحركة على الأخوة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، فإنها تدين الأصوات التي تتعمد الخلط بين نيل الحقوق والتوطين، داعية الجميع إلى عدم الزج بأهلنا في المناكفات السياسية الداخلية في لبنان.ا

كما دعت الحركة وزير العمل إلى التمسك بقراره لما فيه من مصلحة اقتصادية ومعيشية للبنانيين والفلسطينيين في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها كل القاطنين في لبنان.