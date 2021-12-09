محلل سياسي: "إسرائيل" تحاول تبريد جبهة غزة بتسريع "ملف الاعمار"

قال المحلل السياسي حسام الدجني، إن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد يسعى لحماية حكومته من السقوط، مشيرَا إلى أنه في حال مواجهة عسكرية مع غزة فلا يمكن التنبؤ بمصير هذه الحكومة.

وأضاف الدجني لـ"إذاعة القدس"، أنه في حال تم انجاز ملف التهدئة فحكومة الاحتلال ستكون في استقرار سياسي ما يعنى استمرار لابيد في الحكومة.

ولفت أن زيارة لابيد للقاهرة تبحث عدة ملفات عدا غزة منها الملف الايراني والعلاقات بين مصر والكيان الصهيوني.

وأوضح المحلل السياسي، أن الاحتلال يحاول تبريد جبهة غزة من خلال موضوع اعادة اعمار غزة عن طريق مصر.

وأشار إلى أن القاهرة معنية بدفع جهود التهدئة إلى الأمام بالرغم من التوتر الذي يلوح في الأفق في غزة.

وشدد الدجني على أن قوة المقاومة والتفاف الجماهير حولها سواء بغزة أو الضفة وخصوصا بعد معركة سيف القدس تعطي زخما للمقاومة.