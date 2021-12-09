سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في العراق، والذي ارتفع في معاملات نهاية الأسبوع بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 83,342 ألف دينار.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق إلى نحو 72,909 ألف دينار.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، نحو 62,486 ألف دينار.

سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.940 ألف دينار.

سعر الأوقية الذهب في العراق

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في العراق خلال تعاملات الخميس، إلى نحو 2,591 مليون دينار (1785 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في العراق

كما زاد سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 587.290 ألف دينار (402.12 دولار).