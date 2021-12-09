مصر تطلق المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة الاثنين القادم

أعلنت مصر، مساء اليوم الخميس، أنها ستطلق يوم الإثنين القادم المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة في احتفال كبير بالقطاع.

وكان كشف رئيس اللجنة الحكومية لإعادة إعمار غزة، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان في وقت سابق، أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ضمن المنحة المصرية تشمل المدينة السكنية والكورنيش شمال قطاع غزة إضافة للجسر المعلق في الشجاعية شرق غزة.

وبين سرحان أن المدينة السكنية شمال قطاع غزة ستكون في محيط المدرسة الامريكية على مساحة 40 دونم، وتشمل نحو 500 وحدة سكنية والمبنى الواحد سيتكون من 5 إلى 7 طوابق.

و لفت الى أن المستفيدين سيكونون من ذوي الدخل المحدود "أقساط" وجزء للحالات الاجتماعية.

وأشار سرحان أن هناك 3 مدن سكنية مصرية سيتم بناءها في غزة تم الاتفاق عليها مع الوفد الفني الذي زار غزة سابقاً، بحيث ستكون هذه المدن بناءا على اختيار الوفد (في محيط المدرسة الأمريكية شمال القطاع، في محيط برج الأندلس محيط أبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وفي مدينة الزهراء وسط القطاع).

وبخصوص بناء الجسر المعلق في الشجاعية، قال سرحان إن التصور الذي وضع من قبل المصريين لهذا الجسر سيكون ممتد لـ 400 متر من قبل المقبرة وحتى نهاية شارع سوق البسطات جنوبا مع ربط البنية التحتية.