يقدم لكم موقع فلسطين اليوم تردد قناة المنار، وهي من القنوات المهمة التي تقدم كافة الاخبار المتعلقة ببلاد الشام وفلسطين، كما تهتم بأخبار المقاومة ومحورها في المنطقة، لذلك زادت عمليات البحث عن القناة عبر محركات البحث.

التردد الجديد لقناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية

وجاء الاهتمام الكبير بقناة المنار نظرًا لما تقدمه القناة من برامج مميزة وجميلة جدًا اضافة الى مسلسلات تبث روح المقاومة والقوة والعزة في نفوس ابناء الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

التردد الجديد لقناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية

ونقدم لكم في هذه المقالة تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية لضبطها ومشاهدتها حيث جاءت على النحو التالي:

قمر عربسات – بدر 4

التردد: 12418 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: ¾

التردد: 11958 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: ¾

قمر نايلسات

تردد: 11296 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: 6/5

التردد الجديد لقناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية

ولمتابعة قناة المنار في أوروبا، وشمال أفريقيا والدول العربية يمكنكم استقبالها على القمر AM 22 على الموقع المداري 53 درجة شرق بالمواصفات التالية:

تردد: 12667 Mhz

استقطاب: أفقي

ترميز: 2892

تصحيح: ¾