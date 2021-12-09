يقدم لكم موقع فلسطين اليوم تردد قناة المنار، وهي من القنوات المهمة التي تقدم كافة الاخبار المتعلقة ببلاد الشام وفلسطين، كما تهتم بأخبار المقاومة ومحورها في المنطقة، لذلك زادت عمليات البحث عن القناة عبر محركات البحث.
التردد الجديد لقناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية
وجاء الاهتمام الكبير بقناة المنار نظرًا لما تقدمه القناة من برامج مميزة وجميلة جدًا اضافة الى مسلسلات تبث روح المقاومة والقوة والعزة في نفوس ابناء الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
التردد الجديد لقناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية
ونقدم لكم في هذه المقالة تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية لضبطها ومشاهدتها حيث جاءت على النحو التالي:
قمر عربسات – بدر 4
التردد: 12418 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾
التردد: 11958 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾
قمر نايلسات
تردد: 11296 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: 6/5
التردد الجديد لقناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية
ولمتابعة قناة المنار في أوروبا، وشمال أفريقيا والدول العربية يمكنكم استقبالها على القمر AM 22 على الموقع المداري 53 درجة شرق بالمواصفات التالية:
تردد: 12667 Mhz
استقطاب: أفقي
ترميز: 2892
تصحيح: ¾