سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان، والذي ارتفع في معاملات نهاية الاسبوع، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا بفعل مخاوف متحور "أوميكرون".

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

سعر الذهب عيار 24 اليوم في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، نحو 86,360 ألف ليرة (57.41 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، نحو 75.565 ألف ليرة (50.24 دولار).

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 64,770 ألف ليرة (43.06 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 50,376 ألف ليرة (33.49 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان، نحو 2,686 مليون ليرة (1785.72دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

سعر الجنيه الذهب في لبنان بمستهل تعاملات اليوم، نحو 604,521 ألف ليرة (402.92 دولار).