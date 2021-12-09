تفاصيل إمهال سلطة المياه وجودة البيئة لمستشفيات غزة للتخلص من النفايات الطبية

أكد مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي بسلطة المياه وجودة البيئة بغزة، محمد مصلح، اليوم الخميس، أن سلطة المياه أمهلت سلطة المياه المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة حتى نهاية العام الجاري 2021م، لفرز وفصل نفاياتها الطبية الخطرة للتخلص الآمن منها بحسب منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة المعمول بها.

وأوضح مصلح، لـوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية"، أن هذه المهلة جاءت في هذا التوقيت لأن النفايات الطبية تصنف على أنها نفايات خطرة تسبب خطرًا على الصحة والبيئة، وعليه يجب التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة، فيما أن العديد من المستشفيات كانت تلقى نفاياتها في الحاويات وترحل لمكب النفايات.

وبيّن مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي، أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات وتعمل سلطة المياه وجودة البيئة مع الشركاء من أجل ايجاد منظومة آمنة لمعالجة النفايات الطبية.

وأشار مصلح، إلى أن تم توفير أجهزة معالجة متطورة ونظام آمن لجمع النفايات، موضحًا أن هذا النظام تم ربطه لكل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة سواء مستشفيات أو عيادات.

كما يعمل النظام على ربط عيادات الوكالة في هذا النظام، وفي العام القادم نسعى لربط كل المستشفيات والمراكز الصحية في هذا النظام.

وقال مصلح: إن "الهدف من التخلص من النفايات بشكل سليم وآمن هو "الحد من الاثار السلبية لهذه النفايات على الصحة والبيئة".

وأضاف أنه "كان يتم سابقا حرق النفايات في ثلاث محارق قديمة ومتهالكة تتبع لوزارة الصحة وينتج عنها تلوث خطير ناتج عن الانبعاثات السامة".

ولفت مصلح، إلى أن هناك لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة وسلطة المياه وجودة البيئة ومجالس النفايات المشتركة، تتابع وتراقب محطات معالجة النفايات الطبية

وحول معالجة النفايات، أوضح المدير مصلح، أن معالجة النفايات الحادة والمعدية تتم ضمن هذا النظام ونسعى للتدرج في معالجة الاصناف الاخرى، حيث تقوم المؤسسات الصحية بفرز النفايات وتخزينها في مكان آمن، ومن ثم يتم جمعها وفق جدول زمني معتمد ومن تم ترحل لوحدة المعالجة وتعالج وترسل للدفن في مكب النفايات".