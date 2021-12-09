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وفي هذا المقال نقدم لكم اسعار الذهب في السعودية، حيث تهم شريحة كبيرة من الناس والتجار، وبعد كثرة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 -12-2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 9 -12-2021، بشكل طفيف رغم ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 -12-2021

أسعار الذهب في السعودية

جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم 215.21 ريال (57.39 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) نحو 188.31 ريال (50.22 دولار)، مقابل 188.57 ريال (50.26 دولار) أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية فسجل نحو 161.41 ريال (43.04 دولار)، مقابل 161.63 ريال (43.08 دولار)، أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 -12-2021

سعر الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 125.54 ريال ( 33.48 دولار)، مقابل نحو 125.71 ريال (33.51 دولار) الأربعاء.

سعر الأوقية الذهب

وحقق سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية ، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، نحو 6,697.50 ريال (1,786 دولارا) مقابل 6,702 ريال (1,787 دولارا) أمس

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، نحو 1,506.47 ريال (401.72 دولار)، مقابل 1,509 ريال (402.12 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 -12-2021

أسعار الذهب عالميا

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولاراليوم الخميس، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من ارتفاع المعدن الذي لا يدر عائدا.