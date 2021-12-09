سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في جمهورية مصر العربية، والذي ارتفع في معاملات نهاية الأسبوع بالتوازي مع زيادة أثمان المعدن النفيس في الأسواق العالمية وتراجع الدولار.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

سعر الذهب عيار 24 في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس إلى902.57 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

سعر الذهب عيار 21 في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل 789.77 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، صباح الخميس، ليصل إلى 676.94 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

سعر الذهب عيار 14 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 526.50 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 451.29 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

سعر الأوقية الذهب في مصر

قفز سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 28070 جنيها (1787 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

كما زاد سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 6318 جنيها.