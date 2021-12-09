سعر الذهب في البحرين اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في البحرين والذي زاد في معاملات نهاية الاسبوع بالتوازي مع زيادة أثمان المعدن النفيس في الأسواق العالمية وتراجع الدولار.

سعر الذهب عيار 24 في البحرين

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين ليسجل 21.67 دينار مقابل 21.65 دينار، أمس.

سعر الذهب عيار 21 في البحرين

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل 19.12 دينار مقابل 18.95 دينار، أمس.

سعر الذهب عيار 18 في البحرين

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين إلى 16.25 دينار مقابل 16.24 دينار، أمس.

سعر الأوقية الذهب في البحرين

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في البحرين 673.36 دينار (1787 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في البحرين

وسجل سعر الجنيه الذهب في البحرين (8 جرامات من عيار 21) نحو 151.56 دينار (402.12 دولار).