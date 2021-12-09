"الجهاد" تهنئ الأسير محمد طحاينة بمولوده "سفير الحرية"

هنأت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، الأسير المجاهد محمد متعب طحاينة من بلدة "سيلة الحارثية" غرب مدينة جنين المحتلة، بقدوم مولوده سفير الحرية "وطن محمد طحاينة".

وشارك وفد من الحركة، بزيارة منزل العائلة الصابرة المحتسبة، حيث كان في استقبالهم والدة الأسير، مقدمين لهم التهنئة والمباركة بالمولود الجديد، وهو الطفل الثاني عبر النطف المهربة، حيث قد رزق بطفل عام 2018.

ويُشار إلى أن الأسير المجاهد محمد طحاينة معتقل منذ عام 2003 في سجون الاحتلال، وقد حكم عليه الاحتلال بـ19 عاماً. وتعرض للعزل الانفرادي لفترات طويلة، كما حرم الاحتلال عائلته من الزيارة كعقاب تعسفي لسنوات طويلة، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد "سفراء الحرية"، وهو المصطلح الذي وصف به أطفال الأسرى الوافدين إلى الحياة عبر النطف المهربة، ووصل عددهم ما يقارب 100 طفل.