إحالة أوراق "سفاح الإسماعيلية" للمفتي تمهيدًا لاعدامه

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، أوراق "سفاح الإسماعيلية" لمفتى الجمهورية تمهيدا لإعدامه.

وأصدرت المحكمة حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحا عمدا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية،

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، يوم الإثنين الماضى، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا "محصلش".

واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.