تكريم أهالي الأسرى والأسيرات في بيت لحم

كرمت عدة مؤسسات أهلية وحقوقية، اليوم الخميس، أهالي الأسرى والأسيرات في مدينة بيت لحم، في حفل تكريم أقامه مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، "إن المرأة الفلسطينية لها باع طويل في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد دخل سجون الاحتلال من العام ٦٧ حوالي سبعة عشر ألف أسيرة فلسطينية، عشن ظروفا معيشية صعبة وسيئة مبنية على سياسة الاحتلال القائم على العنف".

من جانبه شدد محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، على أهمية شحذ همم أهالي الأسرى والأسيرات ورفع معنوياتهم ورفع حالة الأمل، لنستمر في مسيرتنا حتى دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ومن ناحيته قال رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، إن المرأة الفلسطينية هي الحياة والأساس وهي المكافحة في ظروف قاسية وتحت نير هذا الاحتلال المجرم، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية فدائية حملت البندقية ووقفت جنبا إلى جنب مع الرجل وتقاسمت معه الهم الوطني والقضية الوطنية.

بدورها، قالت مديرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيت لحم أحلام الوحش، "إن حملة مناهضة العنف ضد المرأة يتم إحياؤها بعدة فعاليات نضالية ومطلبية، وجوهرها المناداة لإنهاء الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية".

ويُشار إلى أنه تخلل الحفل فقرات للدبكة الفلسطينية، وفي ختام الحفل تم تكريم أهالي الأسرى والأسيرات ذوي الاحكام العالية.