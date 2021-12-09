محكمة نابلس تحكم على تاجر بالسجن وغرامة مالية..!

ادانت محكمة صلح نابلس، المتهم (ن.ع) بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، وحكمت عليه بالسجن مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني.

ووفق بيان مكتب النائب العام، فقد جاء الحكم استناداً لأحكام المادة 8 بدلالة المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

وأضاف البيان، أن التهمة الثانية عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادة 32/1/ ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 200 حكمت عليه بالحبس لمدة سنة.

وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني.