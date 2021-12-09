"أمن السلطة" يواصل اعتقال نشطاء "الجهاد" في الضفة

تواصل اجهزة امن السلطة في الضفة، اليوم الخميس، اعتقال العديد من نشطاء حركة الجهاد الاسلامي من مناطق مختلفة في الضفة المحتلة.

ويواصل الناشط والمعتقل السياسي لدى أجهزة أمن السلطة أحمد ملحم، إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رفضاً لاعتقاله رغم المطالبات بإخلاء سبيله للمرة الثالثة.

وأفادت عائلة ملحم، أن أحمد المعتقل منذ تاريخ 28/11/2021م، يعاني من وضع صحي صعب، فيما ترفض السلطة نقله إلى المشفى وإجراء كشف طبي له، مضيفة أنها تحمل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة ابنهم.

وكانت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، قد اختطفت مساء أمس عدداً من النشطاء والأسرى المحررين من حركة الجهاد الإسلامي وهم: ياسين محمد أبو لفح (30 عاماً) وعدي رواش (22 عاماً) من سكان مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس، وسليم عواد (25 عاماً) من مخيم جنين.

جدير ذكره أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد صعّدت في الفترة الأخيرة من حملة الاعتقالات بحق أبناء وأنصار حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.