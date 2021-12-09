صلاح يحقق أربعة أرقام قياسية جديدة لليفربول

حقق نجم ليفربول المصري محمد صلاح، أربعة أرقام قياسية جديدة، خلال مباراة الفريق ضد ميلان 2-1، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع صلاح تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في شباك ميلان (1-1)، في الدقيقة 36، قبل أن يحرز زميله البلجيكي ديفوك أوريجي، هدف فوز "الريدز"، في الدقيقة 55.

وأكد نادي ليفربول، إن صلاح أصبح ثالث أسرع لاعب في الفريق يسجل 20 هدفا في موسم واحد، بعد إيان راش عام (1986)، وروجر هانت عام (1961).

وقال النادي:" إن النجم المصري، سجل الآن 20 هدفا على الأقل في الموسم الخامس له على التوالي مع ليفربول".

ويُشار إلى أنه بذلك أصبح صلاح أول لاعب في "الريدز" يسجل هدفا على الأقل في خمس مباريات بدور المجموعات من نفس الموسم الأوروبي.