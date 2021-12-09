قناة عبرية: سلاح الجو "الإسرائيلي" يستعد لمناورات واسعة الربيع القادم

‏قالت قناة كان العبرية، اليوم الخميس: "إنه يستعد سلاح الجو "الاسرائيلي" حاليا لبدء مناورات واسعة ومكثفة الربيع القادم للتدرب على مهاجمة إيران".

وأضافت القناة العبرية :"أن التدريب سيشارك فيه عشرات الطائرات المقاتلة من طراز F15 و F16 و F35 وطائرات الاستخبارات "ناخشون" لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر".

وتابعت :"ستجرى المناورات الكبيرة فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وستقوم طائرات سلاح الجو بطلعات جوية تحاكي هجومًا ضد إيران".

ولفتت القناة إلى أنه ستكون هذه المناورات متاحة للمتابعة عبر وسائل الاعلام، موضحةً أن هذه للمناورات ضمن الرسائل التي ترسلها "إسرائيل" إلى العالم وإلى إيران.