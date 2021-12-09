فوائد مهمة للشوفان.. هل يساعد في خسارة الوزن؟

يعد الشوفان من أهم العناصر الغذائية الغنية بالكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الصحية، حيث أنه وجبة فطور أساسية صحيّة لجميع الأعمار، وهو من المواد المستخدمة لإنقاص الوزن، ولكن عند استخدامه لإنقاص الوزن يجب تجنب إضافة أي من السكريات والدهون إليه.

فوائد الشوفان

يتكون الشوفان من الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير، وعادة ما يتم تناوله على شكل دقيق من الشوفان، ويستخدم الشوفان على نطاق واسع لتناول الإفطار في فصل الشتاء، ويقدم الشوفان العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وبسبب هذه الفوائد تم اعتماد نظام غذائي كامل من دقيق الشوفان، ويمكن إضافة الفواكه والعناصر الغذائية الأخرى لتعزيز مذاقه.

هل الشوفان يزيد الوزن

نعم، يساعد الشوفان على زيادة الوزن مِثلَ ما يساعد على إنقاص الوزن أيضًا، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يزيد بها الشوفان من الوزن:

تناول الكثير من الشوفان: إنّ زيادة استهلاك جميع أنواع الأطعمة تجعل الأطعمة غير صحية للجسم وكذلك الشوفان، يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الشوفان عن الكمية العادية لكل وجبة إلى زيادة الوزن.

المضافات غير الصحية: يمكن أن تؤدي الإضافات غير الصحية للشوفان إلى زيادة الوزن، مثل الشوكولاتة التي تضاف إلى الشوفان في وجبة الإفطار، حيث يمكن استبدال هذه الإضافات التي تسبب زيادة الوزن بالعديد من الفواكه الطازجة مثل التوت أو الرمان أو غيرهما.

أضف البروتين: يمكن أن تسهم إضافة خلطات عالية البروتين إلى دقيق الشوفان إلى زيادة، حيث يعتبر البروتين من المصادر الغنية بالأحماض الأمينية التي تعتبر من اللبنات الأساسية لإنتاج الأنسجة العضلية، وبالتالي فإن زيادة الوزن تنتج عن زيادة كتلة العضلات في الجسم.

الشوفان الجاهز للأكل: من المهم معرفة أن الشوفان الجاهز للأكل الموجود غالبًا في المتاجر، والذي يحتوي على العديد من المكونات التي تساعد على زيادة الوزن، وعلى سبيل المثال قد يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

القيمة الغذائية للشوفان

إنّ من المهم معرفة قيمه الشوفان الغذائية،وذلك بغاية معرفة دوره في انقاص وزيادة الوزن، ووفقًا لقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، ويحتوي الشوفان على سعرات حرارية وبروتين ودهون، بالإضافة إلى الألياف الغذائية، وفيتامينات ب، والحديد، والصوديوم، والكالسيوم ، والجدول التالي يوضح كمية العناصر الغذائية في 100 جرام من الشوفان المحضر بالماء المغلي:

العناصر الغذائية الكمية في كل 100 غرام من الشوفان

ماء 84.03 غرام

بروتين 2.37 غرام

سعرات حرارية 68 سعرة حرارية

كربوهيدرات 11.67 غرام

الألياف 1.7 غرام

كالسيوم 80 ميلي غرام

حديد 5.96 ميلي غرام

مغنيسيوم 26 ميلي غرام

فوسفور 77 ميلي غرام

بوتاسيوم 61 ميلي غرام

صوديوم 49 ميلي غرام

عنصر الزنك 0.62 ميلي غرام

ثيامين 0.26 ميلي غرام

نياسين 3.03 ميلي غرام

حمض الفوليك 71 ميكرو غرام

فيتامين E 0.07 ميلي غرام

فيتامين ك 0.4 ميكرو غرام

فيتامين أ 130 ميكرو غرام

فوائد الشوفان لزيادة الوزن ؟

تعود فوائد زيادة الوزن للشوفان إلى محتواه العالي من السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب واحد من الشوفان على 166 سعرة حرارية، ومن الجدير بالذكر فقدان الوزن أو اكتسابه يعتمد بدوره على كمية السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها، وتتمثل فوائد الشوفان في زيادة الوزن كالتالي:

من فوائد الشوفان في زيادة الوزن أنه يمكن استخدامه كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، لكنه غني بالسعرات الحرارية، ومن الأفضل إضافة مكونات أخرى إليه مثل الفواكه المجففة والمكسرات والشوكولاتة الداكنة، إذ يحتوي نصف كوب من الكرز المجفف أو العنب البري المجفف أو الكمثرى المجفف على 266 و 254 و 236 سعرة حرارية على التوالي، وتوفر أونصة واحدة من معظم المكسرات والبذور 160-200 سعرة حرارية، بينما تضيف أونصة واحدة من الشوكولاتة الداكنة 167 سعرة حرارية، وإضافة حصة من كل مكون في وعاء من دقيق الشوفان ينتج حوالي 800 سعرة حرارية.

طريقة أخرى لزيادة السعرات الحرارية وزيادة فوائد زيادة الوزن من الشوفان؛ هي تناول الشوفان مع الزبادي أو الحليب كامل الدسم الممزوج بنكهة مسحوق البروتين، حيث أنّ مثل هذه المساحيق يمكن أن تضيف الكثير من السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات.

بما أن هذه ليست من مميزات الشوفان في زيادة الوزن زيادة بنية الأنسجة العضلية، فمن الضروري إضافة مكونات إضافية تحتوي على المزيد من البروتينات التي تزيد من بنية العضلات وتزيد الوزن أيضًا، وعلى سبيل المثال زبدة الفول السوداني أو المكسرات أو الحليب.

تجدر الإشارة انه في كثير من الأحيان يحتاج الشخص إلى إضافة الكثير من العناصر الغذائية للحصول على أكبر سعرات حرارية من تناول الشوفان لأن تناول الشوفان بانتظام هو أحد طرق زيادة السعرات الحرارية في الجسم وبالتالي زيادة الدهون.

الفوائد الصحية للشوفان

بصرف النظر عن فوائد الشوفان في زيادة الوزن، يجب أن نتحدث عن فوائده الصحية الأخرى، والتي تعد عديدة نظرًا لقيمته الغذائية العالية واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لوظائف الجسم، فهو يساعد للتخلص من الإمساك والتحكم في السكر بقيمه الطبيعية وفوائده الأخرى، وسوف نذكر بعضًا منها على النحو التالي:

يخفض مستوى الكوليسترول الكلي في الدم، وبالتالي يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.

يؤدي تناول دقيق الشوفان إلى خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير، نظرًا لحقيقة أن النظام الغذائي الغني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة – مثل الشوفان – يستغرق وقتًا أطول للهضم مقارنةً بالكربوهيدرات البسيطة، مما يسهل عملية الهضم، والذي بدوره يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الشوفان مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يجعله الخيار المثالي لتقليل الإمساك عن طريق تحفيز الجهاز الهضمي وتحريك الطعام بسلاسة عبر الأمعاء.

يرتبط استهلاك الشوفان ومنتجاته المختلفة بتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وبما أنّ الالتهاب يلعب دورًا مهمًا في تطور السرطان، فإن البوليفينول الغذائي الموجود في الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات و الأدوية المضادة للسرطان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.