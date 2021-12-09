الجبهة الديمقراطية تُعلق بشأن مستحقات الشؤون الاجتماعية

أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين، لإذاعة صوت الأقصى، ان منتفعو الشؤون الاجتماعية لم يتقاضوا سوى نصف شيك طوال العام الحالي وهو مبلغ لا يذكر وطالبنا وزير التنمية أحمد مجدلاني والحكومة بسرعة صرف المخصصات.

وقال خلف خلال تصريحات لإذاعة الاقصى ان مخصصات الشؤون هي مسؤولية الحكومة برام الله ويجب على الجهات المختصة وضع حلول سريعة وجادة لصرفها.

وطالب خلف بأن تكون متأخرات شيكات الشؤون دين على الحكومة ويجب الإيفاء به وليس اعتباره أمر من الماضي وانتهى.

وبين ان الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتسديد الميزانية الخاصة به خلال الربع الأول من العام القادم ونسبة الحكومة من شيكات الشؤون هي حوالي 40%، مشدداً على عدم الربط بين ما تدفعه الحكومة من نسبة وبين تسديد الاتحاد الأوروبي للمستحقات المطلوبة منه.