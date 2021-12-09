القيادي عدنان يدعو لحقن الدماء تنفيذاً لوصية الفقيد تيسير خزيمية

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمحرر خضر عدنان، إلى حقن الدماء، تنفيذاً لوصية الفقيد تيسير خزيمية، والذي قضى نحبه إثر إصابته في شجار عائلي في بلدة قباطية في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

ووصف القيادي عدنان في كلمة له في الجنازة الراحل خزيمية، بفقيد فلسطين والجهاد والمقاومة، وفقيد الأسرى والمحررين.

وقال عدنان:"أن الكلمة اليوم هي وصية الفقيد "أبو حمزة"، "إن كان دمي يحقن الدم فأوقفوا الدم"، داعياً إلى تنفيذ وصيته وحقن الدم، ارضاءً لله، ووصيته الثانية "لن يكون إلا ما تحبون"، قائلاً: إن ما نحب هو وحدة وحقن الدم في هذه البلدة التي اَلمت وقاتلت الاحتلال.

وأضاف القيادي عدنان: "إن من يريد دم لتيسير خزيمية فالاحتلال هو المسؤول، مشيراً إلى أن الثأر يجب أن يكون من الاحتلال."

وختم بقوله: إن الشجاعة أن نضبط أنفسنا عند الغضب، وأن نعفو عندما نملك ونقدر، مذكراً بموقف الشيخ محمد يوسف جرادات القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي، الذي مثّل قدوةً وعنواناً للسلم الأهلي وحقن الدماء، حين تنازل عن حق ابنه الذي قضى في شجار عائلي.