أحدث حصيلة لفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 9/12/2021، حالة وفاة واحدة و(110) إصابة جديدة بعد إجراء 945 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة، تعافي 20 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 188171 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1522 حالة، واجمالي المتعافين 184991 حالة، واجمالي الوفيات 1658 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

بشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 517373 شخص.