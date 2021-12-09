نادي الأسير: الأسير محمد داود يدخل عامه الـ(35) في الأسر

دخل الأسير محمد عادل داود (60 عاماً) من قلقيلية، عامه الـ(35) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.

وقال نادي الأسير، إنّ الأسير داود اُعتقل في ديسمبر عام 1987، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين بشكلٍ متواصل منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل جرت على مدار سنوات اعتقالهم، وكان آخرها في آذار عام 2014، ضمن ما عرفت بالدفعة الرابعة، علمًا أن هناك أسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 من قدامى الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، منهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل مؤخرًا عامه الـ(42) في سجون الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير داود هو أحد الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، فخلال العام الجاري تفاقم وضعه الصحيّ وخضع لعملية جراحية في الأمعاء، وخاض رفاقه الأسرى خطوات احتجاجية من أجل تقديم العلاج اللازم له، وذلك بعد مماطلة نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه.

وما يزال يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، حيث يُعاني من مرض الصدفية، ومشاكل حادة بالأسنان والمعدة، ويعتمد منذ سنوات على تناول السوائل.

يذكر أنّ الأسير داود فقدَ والديه وهو في الأسر، وحرمت سلطات الاحتلال أفراد عائلته من زيارته لذرائع أمنية لمدة خمس سنوات.