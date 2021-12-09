الاتحاد الإسلامي: فيلم "أميرة" يسيء لتضحيات الأسرى ويخدم الرواية الصهيونية

أعرب الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 9/12/2021، عن إدانته الشديدة لما تضمّنه فيلم "أميرة" من إساءات فاضحة لتضحيات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وحيا الاتحاد، الحركة الوطنية الأسيرة وننظر لأبطالها نظرة تقديرٍ واحترام، ونبتهل إلى الله القادر بأن يمن عليهم بالفكاك والخلاص من سجون الاحتلال الإسرائيلي المجرم.

وبرأ الاتحاد، الحركة الوطنية الأسيرة من أي معتركٍ فيه إسفاف أو تقليل أو انتقاص من حقوقهم، ونؤكد أن هذا الفيلم المسيء، إنما جاء بتوجيهات مشبوهة تسعى للنيل من صمود وثبات الأسرى وقداسة وعدالة قضيتهم.

ودعا الاتحاد الإسلامي، كل دور العرض وقنوات التلفزة لتسجيل موقف وطني يصطف إلى جانب الحركة الوطنية الأسيرة، بعدم عرض هذا الفيلم عبر شاشاتها، انتصاراً لأسرانا البواسل.

كما دعا، الزملاء في النقابات الإقليمية والدولية المتعددة ذات الصلة بالإصدارات الفنية إلى مقاطعة الممثلين والمخرج لهذا الفيلم المسيئ للأمة العربية والإسلامية عموماً وللشعب الفلسطيني الباسل خصوصاً.

وطالب الجهات المعنية بالإصدارات الفنية في العالم العربي والإسلامي، بضرورة تسليط الضوء على معاناة وتضحيات وبطولات أسرانا البواسل والتي كان آخرها معركة "نفق الحرية" ومعارك الأمعاء الخاوية، من خلال إنتاج الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنية المختلفة، لتصل رسالة الأسرى ومظلوميتهم إلى كل بيت من بيوت أمتنا العربية والإسلامية.

كما دعا، السادة الفنانين، والمخرجين، للاضطلاع بدورهم في التصدي لهذا الفيلم الذي ينطوي على تنكر لكل ممارسات القمع والقتل البطيء الذي تمارسه إدارة سجون العدو بحق الأسرى الذين استهدفهم فيلم (أميرة) الآثم، عبر إنتاج إصدارات مرئية تسلط الضوء على الأسرى الأبطال، وتحفظ نبل وعدالة قضيتهم.