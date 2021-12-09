الرابطة الإسلامية تنفذ حملة "نجتهد اليوم ونفرح غداً " بمحافظة الوسطى

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "إقليم الوسطى" لقاءً توعوياً بعنوان "نجتهد اليوم ونفرح غداً" وذلك في جامعة القدس المفتوحة بالمغازي وسط قطاع غزة .

وتحدثت الأخصائية النفسية نور أبو رويضة عن طرق المذاكرة الفعالة في أيام الاختبارات وكيفية تنظيم جدول الحياة اليومية في سبيل الاستغلال الأمثل للوقت وإداراته بطرق إيجابية للحصول على أعلى الدرجات ، مُقدمةً العديد من النصائح والإرشادات للطالبات وذلك لمساعدتهن على الدارسة والتعايش مع أجواء الامتحانات دون خوف وتوتر.

وبدورها أكدت عبير منصور منسقة ملف الجامعات بالإقليم على أنَّ الرابطة الإسلامية ستواصل تقديم خدماتها للطلبة خلال مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التميز.