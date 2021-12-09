الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين وسط القطاع

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الخميس 9/12/2021 ، المزارعين وسط قطاع غزة دون التبليغ عن وقوع اصابات .

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال أطلقت النار على المزارعين المتواجدين قرب الشريط الحدودي شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعات من المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا للمغادرة والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لفلاحتها.