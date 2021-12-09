ماذا فعل مخرج فيلم أميرة بعد الضجة التي أثيرت ..؟

أثارت قضية فيلم أميرة الرأي العام، كونها تمس قضية حساسة للفلسطينيين، وتعرض صناع الفيلم لهجوم كبير، مما اضطر مخرج الفيلم للخروج إلى العلن واتخاذ موقف حاسم بشأن فيلم أميرة.

ونشر المخرج المصري محمد دياب على صفحته على "فيسبوك"، فجر اليوم الخميس، بياناً باسم أسرة فيلم "أميرة" (إخراج دياب، وإنتاج أردني فلسطيني مصري مشترك) بياناً أعلن فيه "وقف أي عروض للفيلم"، وذلك إثر الحملة الغاضبة التي انطلقت في اليومين الماضيين، معتبرة أن العمل السينمائي مسيء للأسرى الفلسطينيين.

وجاء في البيان: "منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر/أيلول 2021 في مهرجان فينيسيا الذي تبعه عرضان في العالم العربي في مهرجاني الجونة وقرطاج وشاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني والعالمي، كان الإجماع دائماً على أن الفيلم يصوّر قضية الأسرى بشكل إيجابي وإنساني وينتقد الاحتلال بوضوح".

وأضاف البيان: "كانت من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية ولهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول (منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة) لم تترك أسرة الفيلم الأمر للتأويل، بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيالي وأن طريقة التهريب الحقيقية غير معروفة، بل إن عمر البطلة في الفيلم 18 عاماً يتنافى منطقياً مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 2012".

واعتبر دياب أن الحبكة الدرامية الخاصة بالفيلم بتغيير النطف (بين الأسير الفلسطيني والجندي الإسرائيلي) جاءت لتطرح سؤالا وجوديا فلسفيا "حول جوهر معتقد الإنسان وهل سيختار نفس اختياراته لو ولد كشخص آخر. والفيلم مرة أخرى ينحاز لفلسطين، فالبطلة أميرة تختار أن تكون فلسطينية وتختار أن تنحاز للقضية العادلة. والفيلم يشجب ويدين ممارسات الاحتلال المشار إليها بشكل صريح في الجريمة التي يتناولها الفيلم".

وأكد أن أسرة الفيلم "تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على ما يظنونه إساءة للأسرى وذويهم، وهو غضب وطني نتفهمه ولكن كنا نتمنى أن تتم مشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه نقلاً أو اجتزاءً".

وفي نهاية البيان، أعلن وقف كل العروض المجدولة للفيلم نظراً إلى أنّ "الهدف السامي الذي صنع من أجله العمل لا يمكن أن يتأتى على حساب مشاعر الأسرى وذويهم الذين تأذوا بسبب الصورة الضبابية التي نسجت حول الفيلم".

كما طالب بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدة ومناقشة الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة الشابة "أميرة" (تارا عبود) التي تكتشف بعد سنوات طويلة أنها لم تولد بنطفة مهرّبة من والدها الأسير في سجون الاحتلال، بل تم استبدال النطفة بأخرى لجندي إسرائيلي.

وكانت الحملة الغاضبة على الشريط قد انطلقت بعد عرضه في افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان" في عمّان، الأحد الماضي، لينطلق وسم "#اسحبوا_فيلم_أميرة"، الذي لقي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.