ثلاثة أسرى من قادة الجهاد يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الخميس، أن أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال واثنين من قادة الحركة دخلوا اليوم أعوامًا جديدة في الأسر، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المهجة، أن الأسير القائد المجاهد زيد إبراهيم أحمد بسيسي (44 عامًا) من بلدة رامين بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، دخل اليوم عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت، إلى أن الأسير زيد بسيسي ولد بتاريخ 14/01/1977م؛ وهو أعزب؛ وكان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 09/12/2001م؛ وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة لـ (55) سنة على خلفية انتماءه لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس ومقاومة الاحتلال "الإسرائيلي.

جديرٌ بالذكر أن الأسير بسيسي وهو أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، ويقبع حاليًا في عزل سجن شطة بعد أن قامت ما يسمى إدارة سجون الاحتلال بعزله بتاريخ 08/09/2021م بعد انتزاع الأسرى الستة حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع. وله شقيق آخر في الأسر وهو الأسير أحمد اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 18/01/2004م، ومحكوم بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتخطيط لعملية نتانيا الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي المجاهد رامي غانم، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

كما أوضحت المهجة، أن الأسيرين محمد كامل خليل عمران (39 عامًا) وأحمد رشاد الزين السكني (43 عامًا) أنهيا تسعة عشر عامًا في الأسر ودخلا اليوم عامهم العشرين على التوالي في سجون الاحتلال.

وأشارت، أن الأسير محمد عمران من مخيم الفوار بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة وولد بتاريخ 20/10/1982م؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 09/12/2002م وحكم عليه بالسجن (13) مؤبد على خلفية انتماءه لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والتخطيط لعملية "وادي النصارى" والمعروفة (زقاق الموت) والتي أدت إلى مقتل (13) جنديًا إسرائيلياً.

وأضافت،أن الأسير أحمد السكني ولد بتاريخ 18/09/1978م بحي الزيتون في مدينة غزة، وهو أب للطفل طارق الذي توفي قبل ستة أعوام في حادث سير مؤلم بمدينة غزة أثناء رحلة ترفيهية لأبناء الأسرى؛ وأكرمه الله تعالى بعد عامين بالتوأم (معتز وسوار) بعد نجاحه بتهريب نطفة من داخل السجون؛ وكان السكني قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بتاريخ 09/12/2002م وحكم عليه بالسجن (27) عامًا على خلفية انتماءه لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس ومقاومة الاحتلال، ويقبع الأسيرين عمران والسكني حاليًا في سجن رامون الصحراوي.