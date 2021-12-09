أكثر من 25 مواطناً: اعتقالات واسعة في الضفة ومداهمة منازل المواطنين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 9/12/2021، حملتها الشرسة بحق المواطنين في الضفة المحتلة والقدس، وداهمت المنازل وعاثت فيها فساداً واعتقلت أكثر من 25 مواطناً.

كما اقتحمت منازل محررين في الخليل وهددتهم بعد تفتيش منازلهم.

فيما داهمت منزل الشيخ زياد غربية والد الشهيد صادق غربية في صانور قرب جنين، ومنزل الشيخ هاني أبو سارة والمحرر محمد حمدان في عرابة جنوبا.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين:

1. الطالب في جامعة النجاح أنس اشتية- نابلس

٢. الطالب إبراهيم عابد- تل غرب نابلس

٣. الطالب أيوب دويكات- بلاطة البلد بنابلس

٤. الطالب حسن تفاحة- نابلس

٥. الطالب حمزة طبنجة- نابلس

٦. الطالب إبراهيم دويكات- بلاطة البلد

٧. الطالب عمر الشخشير- بلاطة البلد

٨. القيادي كريم عياد- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٩. بلال كريم عياد- مخيم الدهيشة

١٠. المحرر خريمة غيث- الخليل

١١. أحمد جمال الصوي- طولكرم

١٢. مهدي عمر زيادة- بيت لحم

١٣. المحرر رامز اللحام- مخيم الدهيشة

١٤. محمد مناصرة- مخيم الدهيشة

١٥. محمد محمود جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل

١٦. عبد المجيد جوابرة- مخيم العروب

١٧. ماهر أبو وردة- مخيم العروب

١٨. أحمد حمدان- صيدا قرب طولكرم

١٩. محمد شحادة- مخيم العروب

٢٠. عمر خميس- مخيم العروب

٢١. راني هديب- مخيم العروب

٢٢. عيسى أبو غازي- مخيم العروب

٢٣. محمود أبو غازي- مخيم العروب

٢٤. أيوب شلهوب- طولكرم

٢5. الطالب في النجاح إبراهيم شلهوب- طولكرم