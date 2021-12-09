طقس فلسطين: استمرار تأثير المنخفض الجوي وانحساره ليلاً

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الخميس 9/12/2021، يستمر في تأثره بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و باردا ، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الجمعة 2021-12-10 يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



والسبت 2021-12-11 يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



أما الأحد 2021-12-12 يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .