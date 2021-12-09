هزيمة مذلة لبرشلونة تُخرجه من سباق دوري ابطال أوروبا

تلقى نادي برشلونة الاسباني هزيمة مذلة مساء اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021 أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة خرج نادي برشلونة الاسباني من مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عشرات السنين لينتقل للاعب في الدوري الأوروبي.

واختتم برشلونة رصيده في دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا في المركز الثالث من المجموعة E برصيد 7 نقاط.

بينما تصدر بايرن ميونخ الألماني المجموعة برصيد 18 نقطة في المركز الأول فيما يحتل المركز الثاني في المجموعة نادي بنفيكا البرتغالي برصيد 8 نقاط.

وسجل أهداف بايرن ميونخ ضد برشلونة كل من اللاعب "توماس مولر في الدقيقة 34، واللاعب ليروي سانيه 43 واللاعب جمال موسيالا في الدقيقة 62.