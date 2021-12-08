شهد سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 ارتفعًا ملحوظًا في السوق السوداء (غير الرسمية).

ويُثير ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي غضبًا لبنانيًا مستمرًا منذ سنوات عدة، الأمر الذي حول لبنان إلى فئتين فقط لا (فئة أغنياء وأخرى فقراء).

ووفقًا لوسائل الاعلام اللبنانية فإن سعر صرف الدولار اليوم الخميس جاء على النحو التالي (3200 و23300 ليرة لكل دولار).

وكان صندوق النقد الدولي اكد خلال زيارته للبنان أمس الأربعاء، استعداده لمساعدة لبنان لوضع برنامج لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.

يُشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تعود إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.