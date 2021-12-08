يحظى سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 على اهتمام كبير من ابناء الدولة السورية لا سيما في السوق السوداء (غير الرسمية) التي يتم فيها التعامل مباشرة بالأسعار بين المواطنين السوريين.

ووفقًا لوسائل الاعلام السورية فإن سعر الدولار الامريكي اليوم في سوريا شهد استقرارًا نوعًا ما امام الليرة السورية خاصة في السوق السوداء.

وجاء سعر شراء الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بلغ 3500 ليرة، و3540 ليرة للبيع، دون تغير.

وذكرت وسائل الاعلام أن سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا ارتفع قليلًا عن يوم أمس الاربعاء حيث سجل اليوم الخميس 3945 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) فقد سجل اليوم الخميس 4635 ليرة للشراء، و4690 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) 932 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) 953 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) تغيرا طفيفا ليصل عند مستوى 11545 ليرة للشراء، و11700 ليرة للبيع.