أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعائلة الشيخ رائد صلاح، في بيان مشترَك مساء اليوم الأربعاء، عن موعد الافراج عن الشيخ "رائد صلاح" من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن الشيخ "صلاح" سيرى النور يوم الاثنين المقبل بعد 28 شهرًا من الاعتقال في سجون الاحتلال بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.

وسيتم استقبال "الشيخ صلاح" من نهاية شارع 6، عند مدخل قرية كفر قرع بقافلة سيارات ترافقه حتى مدينة أم الفحم، حيث يتم الإعلان عن التوقيت يوم الإفراج ذاته".

وفي فبراير/شباط 2020، قضت ما تُسمى بمحكمة الصلح "الإسرائيلية" في مدينة حيفا، بسجن الشيخ رائد صلاح لـ 28 شهرا؛ بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وتم تخفيضها إلى 17 شهرا، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا "11 شهرا منه".

والشيخ "صلاح" معتقل في سجن "رامون" في صحراء النقب، ويتواجد في العزل الانفرادي منذ دخوله السجن بتاريخ 16 آب/أغسطس 2020 لقضاء محكومية من 28 شهرًا بعد محاكمته فيما يعرف إعلاميًا بملف الثوابت.