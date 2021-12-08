ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 وذلك بالعملة الوطنية المصرية الشيكل وايضًا الدولار الامريكي.
وفي هذا التقرير سنعرض لكم أسعار معدن الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر وذلك على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 894 إلى 896
عيار 22 819 إلى 821
عيار 21 782 إلى 784
عيار 18 670 إلى 672
عيار 14 521 إلى 523
عيار 12 447 إلى 448
الاونصة 27,795 إلى 27,866
الجنيه الذهب 6,256 إلى 6,272
الكيلو 893,714 إلى 896,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 902.57 جنيه $57.44
سعر الذهب عيار 22 827.37 جنيه $52.66
اسعار الذهب عيار 21 789.77 جنيه $50.26
اسعار الذهب عيار 18 676.94 جنيه $43.08
سعر الذهب عيار 14 526.50 جنيه $33.51
سعر الذهب عيار 12 451.29 جنيه $28.72
سعر الذهب عيار 9 338.47 جنيه $21.54
اسعار أوقية الذهب 28,070 جنيه $1,787
اسعار جنيه الذهب 6,318 جنيه $402.12
اسعار كيلو الذهب 902,573 جنيه $57,444
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 ديسمبر 902.57 789.77 676.94 526.50 451.29
6 ديسمبر 899.85 787.39 674.90 524.91 449.92
5 ديسمبر 900.98 788.38 675.75 525.58 450.49
4 ديسمبر 900.98 788.38 675.75 525.58 450.49
3 ديسمبر 901.46 788.80 676.11 525.85 450.73
2 ديسمبر 893.94 782.22 670.47 521.47 446.97
1 ديسمبر 899.11 786.74 674.34 524.48 449.55
30 نوفمبر 897.76 785.56 673.33 523.70 448.88
29 نوفمبر 902.03 789.29 676.53 526.18 451.01
28 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25