ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 وذلك بالعملة الوطنية المصرية الشيكل وايضًا الدولار الامريكي.

وفي هذا التقرير سنعرض لكم أسعار معدن الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر وذلك على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 894 إلى 896

عيار 22 819 إلى 821

عيار 21 782 إلى 784

عيار 18 670 إلى 672

عيار 14 521 إلى 523

عيار 12 447 إلى 448

الاونصة 27,795 إلى 27,866

الجنيه الذهب 6,256 إلى 6,272

الكيلو 893,714 إلى 896,000

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 902.57 جنيه $57.44

سعر الذهب عيار 22 827.37 جنيه $52.66

اسعار الذهب عيار 21 789.77 جنيه $50.26

اسعار الذهب عيار 18 676.94 جنيه $43.08

سعر الذهب عيار 14 526.50 جنيه $33.51

سعر الذهب عيار 12 451.29 جنيه $28.72

سعر الذهب عيار 9 338.47 جنيه $21.54

اسعار أوقية الذهب 28,070 جنيه $1,787

اسعار جنيه الذهب 6,318 جنيه $402.12

اسعار كيلو الذهب 902,573 جنيه $57,444

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 ديسمبر 902.57 789.77 676.94 526.50 451.29

6 ديسمبر 899.85 787.39 674.90 524.91 449.92

5 ديسمبر 900.98 788.38 675.75 525.58 450.49

4 ديسمبر 900.98 788.38 675.75 525.58 450.49

3 ديسمبر 901.46 788.80 676.11 525.85 450.73

2 ديسمبر 893.94 782.22 670.47 521.47 446.97

1 ديسمبر 899.11 786.74 674.34 524.48 449.55

30 نوفمبر 897.76 785.56 673.33 523.70 448.88

29 نوفمبر 902.03 789.29 676.53 526.18 451.01

28 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25