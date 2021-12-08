شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 استقرارًا وثباتًا في أسعاره بالعملة الرسمية الشيكل والعملة الأجنبية الدولار الأمريكي.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين اهتمامًا بارزًا من فئات عدة في المجتمع الفلسطيني لا سيما فئة الشباب وفئة المستثمرين وفئة التجار.

وفي هذه المقالة ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 179.79 شيكل $57.44

سعر الذهب عيار 22 164.80 شيكل $52.66

اسعار الذهب عيار 21 157.32 شيكل $50.26

اسعار الذهب عيار 18 134.84 شيكل $43.08

سعر الذهب عيار 14 104.88 شيكل $33.51

سعر الذهب عيار 12 89.89 شيكل $28.72

اسعار أوقية الذهب 5,591 شيكل $1,787

اسعار جنيه الذهب 1,259 شيكل $402.12

اسعار كيلو الذهب 179,786 شيكل $57,444

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67

3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69

2 ديسمبر 180.26 157.73 135.19 105.15 90.13

1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23

30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80

29 نوفمبر 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا