"الكنيست" يصوت ضد قانون لطرد عائلات منفذي العمليات

رفض غالبية اعضاء الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاربعاء مشروع قانون "لطرد عائلات" منفذي العمليات ضد الإسرائيليين خاصة من يحمل "الهوية الإسرائيلية".

ووفقًا للقناة الاسرائيلية "مكان" فإن 57 عضوًا في الكنيست صوت ضد القانون بينهم رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت بينما أيد القانون 45 عضوًا.

يُشار إلى أن مشروع القانون قدمه إيلي كوهين من حزب الليكود.

وهاجم اعضاء الكنيست المتطرفين والمعارضين رئيس حكومتهم نفتالي بينيت حيث قال بتسلئيل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية، إن بينيت في الماضي دعم قانوناً مماثلاً، متهمًا إياه بأنه “باع بينيت روحه لأنصار الإرهاب في الحركة الإسلامية من أجل البقاء السياسي”.

فيما وصف عضو الكنيست موشيه أرييل، بينيت بأنه “مؤيد للإرهاب”.