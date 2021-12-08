تشيلسي يتأهل لدور الـ16 بعد تعادل مثير أمام الفريق الروسي

ختم نادي تشيلسي الانجليزي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021-2022 بالتعادل الايجابي (3 مقابل 3) أمام مضيفه الروسي زينيت سان بطرسبرج مساء اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021.

وسجل أهداف نادي تشيلسي الانجليزي كل من: "تيمو فيرنر "هدفين" في الدقيقتين 2 و86، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 62".

فيما سجل كلاودينيو وساردار أزمون وماجيدوف أوزديوف، أهداف زينيت في الدقائق 38 و41 و(90+4).

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 13 نقطة في وصافة المجموعة ليتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مقابل 5 نقاط في جعبة زينيت الروسي الذي تحول للدوري الأوروبي.