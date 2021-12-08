قوات الاحتلال تُزيل خيمة الاعتصام في حي الشيخ جراح

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، خيمة الاعتصام في حي الشيخ الجراح شرق القدس المحتلة.

وأفادت وسائل الاعلام بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من قوات جيش الاحتلال، أزالت خيمة الاعتصام التي نصبها أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم أمام منزل عائلة الكرد قبل نحو ستة أشهر.

وعمدت قوات الاحتلال على تمزيق الصور التي تحمل أسماء العائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وأزالت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام بعد أقل من ساعتين على اقتحام مستوطنين للحي عقب مسيرة استفزازية هتفوا خلالها بشعارات عنصرية وتحريضية منها "الموت للعرب"؛ تلبية لدعوات جمعيات استيطانية ويمينية متطرفة.

الناشطة المقدسية منى الكرد، من حيّ الشيخ جرّاح أكدت عن أنّ أهالي حيّ الشيخ جرّاح سيبقون في بيوتهم "صامدين رغم اعتداءات المستوطنين والاحتلال".

وقالت: "الاحتلال يلفّق تهماً ضدنا لتحريض المستوطنين، وهذه الأرض لنا وستبقى"، مشيرةً إلى أنّ ما يقوم به الاحتلال هو "تلفيق تهمة لإزاحة الأنظار عن قضيتنا".

وختمت كلامها بالقول إنّ " الاحتلال يحاول قلب الطاولة بعدما خسر أمام معركتنا الإعلامية".