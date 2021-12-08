ما مصير التعليم في قطاع غزة غدًا الخميس.. هل اجازة أم دوام طبيعي؟

تساءل الكثير من ابناء قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 عن مصير التعليم في قطاع غزة غدًا الخميس في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية التي تضرب الأراضي الفلسطينية منذ صباح الأربعاء.

وتداول بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماع اخبارًا تفيد بوجود اجازة بسبب سوء الأحوال الجوية وما يترتب عليها من اثار سلبية على صحة الطلبة، دون أي مصدر رسمي في وزارة التربية والتعليم.

وفي الوقت ذاته تداول بعض النشطاء اخبارًا تُفيد بأن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة تعلن أن الدوام غدًا الخميس طبيعي ولا يوجد اجازة مطلقًا، فيما نفت بعض وسائل الاعلام المحلية وجود تصريح رسمي من التربية والتعليم حتى الآن.

وتتضارب الأنباء حول وجود اجازة بسبب سوء الاحوال الجوية وبين وجود دوام طبيعي في كافة مدارس قطاع غزة.