اصابات في اشتباكٍ مسلح بين مقاومين وجنود الاحتلال في جنين

أصيب عدد من الشبان مساء اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي خلال اشتباكٍ مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكًا مسلحًا وقع على حاجز "دوتان" بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال تسبب بإصابة جندي اسرائيلي ما دفع جنود الاحتلال لإطلاق النار بشكل عشوائي الأمر الذي تسبب بإصابة عدد من الشبان الواقفين على الحاجز العسكري.

ونقلت طواقم الإسعاف، مُصابًا بالرصاص الحي، فيما يمنع الاحتلال نقل مصابين آخرين محتجزين في منطقة "المشاحر" في أراضي بلدة "يعبد"، وفق المصدر ذاته.

ويتعرض الفلسطينيون في جنوب جنين ومناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي؛ بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم من أراضيهم.