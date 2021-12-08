"بلدية غزة" تحذر المواطنين من الخروج من منازلهم أو الذهاب لشاطئ البحر!

حذرت بلدية غزة مساء اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى؛ لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية خلال المنخفض الجوي الحالي.

كما حذرت البلدية المواطنين من الاقتراب من شاطئ البحر أو الوقوف على الألسن والصخور البحرية نظرًا لارتفاع الأمواج وخشية الانزلاق بين الصخور أو السقوط والتعرض للإصابة.

وفي الوقت ذاته فإن الراصد الجوي ليث العلامي أوضح بأن المنخفض الجوي الحالي هو الأكثر برودة، والأقوى رياحاً منذ بداية موسم الشتاء 2021-2022.

وقال: "رغم أن المنخفض الجوي الحالي سريع وشديد إلا أنه لا يحمل أمطارًا جيدة للمناطق الجنوبية (قطاع غزة)، لافتًا إلى أن المنخفض يكسر حالات الاستقرار المتكررة منذ بداية الموسم.