تحديث جديد| تردد قناة اكسترا نيوز 2022

يحظى تردد قناة اكسترا نيوز 2022 على اهتمام كبير خلال الأيام الماضية بعد قرار ادارة القناة تغيير ترددها الى تردد جديد لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عالم الانترنت.

وتعد قناة اكسترا نيوز واحدة من مجموعة قنوات سي بي سي المصرية، وتهتهم القناة بنشر أخبار المصريين على مدار الساعة، اضافة إلى أخبار مختلف دول العالم عن طريق عدة برامج يتم تقديمهم في مختلف المواعيد باليوم وبدون توقف.

وقد تمكنت القناة من الحصول على معدل قراءات مرتفع خلال الفترة الماضية بسبب ما تقدمه من برامج اخبارية متنوعة وتتميز القناة بالسرعة والدقة في عرض كافة الاحداث الشيقة والمهمة في مصر وحول العالم.

قناة اكسترا هي قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع أي رسوم ، وتستمر في عرض جميع الأخبار والحصريات على مدار اليوم دون توقف ، لذلك هناك عند الطلب لمدة 24 ساعة.

وفي الوقت ذاته تقدم القناة أخبار رياضية وأخرى تهتم بالعلم والتكنولوجيا ، لذلك تستقطب القناة عدد كبير من المشاهدين المحبين لمتابع الأخبار وما يحدث من تغيرات في المجتمع.

تعمل بجوار القنوات سي بي سي سفرة، سي بي سي دراما، وتتكون من باقة من المذيعين وفريق عمل قوي يساعد القناة في التقدم وجلها أهم قناة بين القنوات الفضائية.

برامج قناة اكسترا نيوز EXTRA NEWS

برنامج مصر العرب يقدمه محمد عبد الرحمن يقدم الأخبار وفقرات الحوار للمناقشة مع القضايا العربية.

وخاصة القضايا المتعلقة بمصر، يقوم المذيع الذي يستضيف محللاً ضيفاً أو أكثر، بتحليل الوضع العربي من خلال متابعة أحدث الأخبار.

برنامج الساعة السابعة الذي يبدأ باجتماع البرلمان المصري، سيركز برنامج عمرو خليل اليومي على كل ما يحدث داخل مجلس النواب.

ويتابع مع الجمهور وقتًا تلو الآخر على نبض الاجتماع – الاستجواب – المشهد – لجنة المناقشة – الحياة القانونية والسياسية البرلمان.

برنامج العالم الهدف الرئيسي متابعة جميع التطورات الفضائيه والأحداث السياسية أو الاقتصادية العالمية من خلال المتابعة مع وسائل الإعلام الدولية ومنشوراتها.

برنامج كلام الناس تم تصميم هذا البرامج، لإجراء محادثات حول قضايا تتعلق بالرأي العام بناءً على الرسائل الهاتفية.

التي تتلقاها ريهام إبراهيم وشبكات التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن الجمهور المصري من البقاء على اتصال بمحتوى هذه الفقرة.

وسيركز البرنامج على التأثير المباشر في حياة المواطنين و لقد كان قلقًا بشأن القضايا التي تشكل جزءًا منها معظم حياته.

برنامج أخبار الفنهدفه الرئيسي هو توضيح أهم الأحداث الثقافية والفنية في مصر، بما في ذلك الأخبار الفنية والإنتاج الفني والثقافي.

بالإضافة إلى التقارير الفنية المتميزة واللقاءات مع أهم نجوم الفن والمطربين في مصر وحول العالم.

تتضمن كل حلقة أيضًا محادثات هاتفية مع مصادر إخبارية وتغطية حية ومباشرة لأهم الأحداث الفنية الخاصة والمهرجانات المصرية والعربية.

برنامج على أونلاين، وهو برنامج يستخدم بشكل أساسي للتأكيد على اتجاهات ومشاكل البث على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، ويعرض البرنامج أكثر المنشورات تأثيراً على مواقع التواصل.

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2022

للقمر الصناعي نايل سات.