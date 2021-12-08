ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم بث مباشر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021 التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من مشجعي وعشاق البرشا خاصة أنها مباراة حاسمة ومصيرية في بقاء النادي الاسباني بدوري ابطال أوروبا 2021-2022.

وتحظى مباريات النادي الاسباني على اهتمام كبير جدًا من عشاقه خاصة في هذا الموسم الذي يشهد نزيفًا حادًا في اهدار النقاط من لاعبي النادي الإسباني سواء في الدوري الاسباني الممتاز أو في دوري ابطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

من المقرر أن يطلق الحكم الدولي صافرته مساء اليوم الخميس الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القدس المحتلة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وذلك على ملعب "آليانز ستاديوم" في ألمانيا.

تشكيلة الفريقين اليوم:

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراخو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام برشلونة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، نيانزو كواسي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: روكا، توليسو، موسيالا، مولر، كومان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD Premium.