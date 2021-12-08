كب كيك البراونيز المحشو بالموز، يعتبر من الحلويات الغربية المشهية واللذيذة التي لها إقبال كبير من عشاق الحلويات في الوطن العربي.

وفي هذه المقالة سيقدم لكم فريق "فلسطين اليوم" طريقة عمل الكب كيك البرازنيز المحشو بالموز ومكوناته الاساسية وطريقة تحضيره بسهولة.

طريقة عمل كب كيك البراونيز المحشو بالموز

المقادير

- خليط البراونيز الجاهز : عبوة

- الماء : ربع كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الموز : 4 حبات (مقطع دوائر سميكة)





طريقة عمل كب كيك البراونيز المحشو بالموز

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. جهزي صينية الكب كيك بدهنها بالزبدة ورشة طحين.

3. اخلطي خليط البراونيز مع الماء و البيض والزيت والفانيلا حتى يصبح كريميا.

4. وزعي في صينية الكب كيك ملعقة كبيرة من الخليط في كل كوب.

5. وزعي في أكواب الكب كيك في الصينية الموز المقطع.

6. غطي الموز بملعقة أخرى من خليط البراونيز المجهز بحيث تغطي الموز.

7. أدخلي الصينية للفرن المجهز مسبقا لمدة 20 – 25 دقيقة أو حتى يجتاز اختبار النضج.

8. اتركي الكب كيك لبيرد لمدة نصف ساعة ثم أزيلي من الجوانب بواسطة سباتيولا وقدميها.